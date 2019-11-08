السعودية | ولي العهد يرأس اجتماع مجمع خادم الحرمين للحديث النبوي

شكرا لقرائتكم ولي العهد يرأس اجتماع مجمع خادم الحرمين للحديث النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ترأس ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اجتماع اللجنة العليا المعنية بمتابعة أعمال مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف. واطلع ولي العهد على عرض عن أبرز ما تم إنجازه من أعمال للمجمع. ووجه الأمير محمد بن سلمان المعنيين بمضاعفة الجهود لاستكمال أعمال المجمع ليباشر مهامه في خدمة السنة النبوية الشريفة.

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