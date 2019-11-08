، "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على الباحة ،

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.الأرصاد حالة الطقس أمطار أمطار رعدية رياح
"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على الباحةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-11-08
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
02:09 PM
تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
، "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على الباحة ،
المصدر : الخليج 365
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