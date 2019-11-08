رابط أبشر تقديم المديرية العامة للجوازات 1441 النسائية وظائف برتبة (جندي) المواعيد والشروط

قريبا يتم فتح باب القبول والتسجيل من النساء السعوديات على وظائف المديرية العامة للجوازات 1441 النسائية برتبة جندي، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية للشئون العسرية عبر موقع وزارة الداخلية ضمن إعلانات التوظيف، بفتح باب التسجيل يوم الأحد المقبل، ووضعت كافة الشروط ومواعيد بدء التقديم ونهايته.

تقديم المديرية العامة للجوازات 1441 النسائية

سوف يفتح باب القبول والتسجيل في تمام العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 13/3/1441 هـ،وينتهي في العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 17/3/ 1441 هـ، وسيكون التقديم على وظائف نسائية بالمديرية العامة للجوازات 1441 عبر رابط ابشر توظيف المخصص للوظائف العسكرية التابعة لقطاعات وزارة الداخلية، ويقدم لكم موقع اعرف نيوز، كافة التفاصيل المطلوبة.

شروط وظائف المديرة العامة للجوازات النسائية

تتطلب العديد من الشروط في النساء المتقدمات على وظائف برتبة عندي للكادر النسائي، والتي تتضمن المؤهل المطلوب، وشروط العر والطول، شروط تخص المتقدمة من حيث الجنسية والهوية، ونجمل الشروط في النقاط التالية:

أن تكون سعودية الأصل والمنشأ

أن تكون حسنة السير والسلوك

لم يسبق الحكم عليها بالإدانة في حد أو جرائم مخلفة بالشرف والأمانة

ألا تكون متزوجة بغير سعودي

أن تكون لديها هوية وطنية سارية

أن تكون حاصلة على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات مماثلة.

معادلة المؤهل الدراسي حال الحصول عليه من الخارج

بالنسبة لطول المتقدمة ألا يقل عن 155 سم

تناسب الطول مع الوزن، وذلك بتطبيق اللائحة الطبية

ألا تكون سبق لها التعيين على وظيف تتبع النظام العسكري

أن تجتاز اختبارات القبول والإجراءات

الأفضلية للحاصلات على دورات في اللغة الأجنبية أو لغة الإشارة

رابط تقديم المديرية العامة للجوازات 1441

يتم التقديم عبر رابط ابشر توظيف، حيث سيتم وضع أيقونة التسجيل في الوقت المخصص للتقديم، والتي تتطلب حينها كتابة كافة البيانات المطلوبة من حيث المعلومات الشخصية للمتقدمة، وكذلك المؤهل الدراسي، ولابد أن تكون كافة البيانات صحيحة، انتظارا لظهور نتائج القبول المبدئي ثم نتائج القبول النهائي.