بعد إدانتهم في وقائع فساد.. الكشف عن مصير التحقيقات مع موظفين ورجال أعمال وموعد محاكمتهم

قالت مصادر إن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في قضية اتهام 12 شخصاً، بينهم موظفون حكوميون ورجال أعمال بوقائع فساد مالي وإداري انتهى فعلياً، لافتةً إلى أن محاكمتهم خلال الأيام المقبلة. وإن النيابة العامة قدمت خلال التحقيقات 110 أدلة وقرائن على المتهمين، كما جرى استجواب أكثر من 40 شاهداً بينهم رجال أعمال ومسؤولون سابقون وحاليون ومتقاعدون.

وأوضحت أن النيابة العامة ضبطت خلال تفتيش مقار المتهمين وثائق ومستندات كشفت عن تورط العديد في قضايا فساد إداري، إلى جانب تتبع عشرات الحسابات البنكية للمتهمين. وأضافت: النيابة وجهت للمتهمين تهم غسل أموال ورشاوى بقرابة 90 مليون ريال، وإتلاف مستندات والتستر على بعضهم ومقاومة رجال الضبط.