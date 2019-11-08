بالصور: جمهورية سنغافورة تؤدي مناسك العمرة

أدت رئيسة جمهورية سنغافورة السيدة حليمة يعقوب والوفد المرافق لها أمس الخميس مناسك العمرة . وكان في استقبالها عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة.

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