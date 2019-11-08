القبض على لص سرق مركبة متوقفة أمام أحد المحلات ودهس بها طفلاً في الجوف

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الجوف، القبض على لص أقدم على سرقة مركبة كانت متوقفة أمام أحد المحلات التجارية في محافظة القريات. وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة الجوف المقدم يزيد النومس، أن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً بتعرّض مركبة للسرقة أثناء توقفها عند أحد المحلات التجارية، وارتطامها عند تحركها من الموقع بطفل تبين بعد ذلك أن إصـابته طفيفة.
ولفت إلى أن شعبة التحريات والبحث الجنائي تمكّنت من القبض على الجاني وضبط المركبة المسروقة بحوزته؛ حيث اتضح أنه مواطن بالعقد الثالث، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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