مكة .. سيدة تذهب لعيادة أسنان فتتفاجأ بزرع “الأضراس” في معدتها بدلاً من الفم .. وهكذا تم...

كشفت إحدى المراجعات لطبيبة أسنان بمكة لتركيب فك ، أنها عانت الأمرين بعدما ارتكبت الطبيبة خطأ طبياً وتسببت في ابتلاع ضرس كانت تنوي تركيبه في فك المراجعة .

أربعة أضراس معدنية

وتروي المراجعة “ع. م” التفاصيل بحسب “سبق” قائلة: “ذهبت إلى الطبيبة لتركيب أضراس في أحد العيادات الخاصة لطب الأسنان في الجهة العلوية اليُسرى، وقامت الطبيبة بعمل أربعة أضراس معدنية ملتصقة ببعضها عبارة عن جسر واحد ممتد مع الفك، قامت بتركيبها بشكل مؤقت، وطلبت مني المراجعة خلال شهرين”. وأضافت المراجعة: “طلبت مني الطبيبة العض على أدوات التركيب وبداخلها وضعت المعجون على الأضراس، ثم طلبت سحب هذه الأدوات من الفك للخارج بعد العض عليها، وعند ذلك سقطت هذه الأضراس من المعجون والأدوات إلى داخل الحلق”.

سقطت في مجرى الحلق

وبينت أنه “في أثناء معالجة الطبيبة للخلل الحاصل في الأسنان قامت بمحاولة إخراج الأضراس، وأثناء ذلك سقطت هذه الأضراس من يد الطبيبة في مجرى الحلق، حيث أحسستُ بالاختناق وضيقٍ في التنفس وعدم القدرة على التكلم، فأخبرتُ الطبيبة بذلك بعد فترة من الألم حين استطعت التكلم، فأخبرتني (أنَّ الأضراس سقطَت منها)، وطلبت مني أخذ المقاس لعمل أضراس جديدة بدلاً من التي ابتلعتها. وأردفت السيدة: “حين اشتد ألمي وازداد، وأصبح لا يُطاق ولم يعد بمقدوري تحمله، اتجهت لمستوصف النوارية (المركز الصحي بالنوارية) للنظر في حالتي، فأبدى الأطباء استغرابهم من الحالة، وأنه لا يمكن حدوثها إطلاقاً حتى تأكدوا من حالة الابتلاع بواسطة الأشعة التي أظهرت صورة الأضراس ملتصقة بجدار المعدة.

منظار

وأضافت: “عند المراجعة من الغد أدخلوني إلى غرفة العمليات استعداداً لعملية المنظار، وقاموا بتخديري كاملاً (بنج كامل)، وبفضل الله تم إخراجها”. وطالبت المراجعة وزارة الصحة بمحاسبة الطبيبة والمستشفى على الإهمال والأضرار المترتبة على الخطأ الطبي الذي ارتكب بحقها وكاد أن يودي بحياتها.