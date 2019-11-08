الشورى يناقش تعديلات ضريبة القيمة المضافة والانتقائية .. وهذا ما يتعلق برئاسة الاستخبارات والترفيه

يناقش مجلس الشورى في جلسة الاثنين القادم عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة منها تقرير اللجنة المالية في شأن تعديل (الفقرة أ) من المادة 66 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة 27 من نظام الضريبة الانتقائية. وسيصوت الشورى على عدد من توصيات اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية. ويناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن الهيئة وآخر للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تقرير دارة الملك عبدالعزيز . وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن تعديل المادة العاشرة من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام.

وفي جلسة الثلاثاء، يتداول المجلس حول التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الآراء وآرائهم في مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس والمدرسين في الحرمين الشريفين. وفي جلسة الأربعاء، يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه.