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خلال المرحلة القصيرة الماضية، شهد البودكاست الكثير من الخدمات الخاصة به، جنبا إلى جنب مجموعة من التحسينات لهذه الخدمات، ومع ذلك، لا يزال خدمة البودكاست من جوجل بعيدة بأن تكون بديلة محتملة للمستخدمن، ولكن الخدمة تواصل إضافة المزيد من التحسينات هنا وهناك بهدف تحسين التجربة، وأحدث إضافة في هذا الشأن هي ميزة التحديد المتعدد، والتي ستُساعد هواة البودكاست في تنفيذ إجراءات مُجمّعة على الحلقات.

فإذا كنت من مُستخدمي التطبيق، فستُلاحظ الآن من على واجهته الرئيسية بطاقة تحمل اسم “For you”، تضُم ثلاث علامات تبويب للحلقات الجديدة، وتلك التي بدأت في الاستماع إليها ولكنك لم تنتهي منها، وتلك التي تم تنزيلها على جهازك، وإذا كانت علامة التبويب تحتوي على ثلاثة أو أكثر من الحلقات، سترى جميع حلقات تحتها خط أرزق، والذي سيفتح شاشة منفصلة.

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هنا لا شيء من هذا جديد، والفرق هو أنه في جميع الشاشات الثلاث يوجد الآن رمز قلم مضاف يسمح لك بتحديد حلقات متعددة للعمل عليها، حيث في السابق، كان خيارك الوحيد هو الضغط على زر التجاوز وتنفيذ إجراء على الكل، دون استثناءات أو تحديدات.

جوجل بودكاست يأتي بخيار التحديد المتعدد للحلقات الجديدة التي تم تنزيلها وغير المكتملة

جوجل بودكاست يأتي بخيار التحديد المتعدد للحلقات الجديدة التي تم تنزيلها وغير المكتملة

على أي حال، مع الحلقات الجديدة..، يمكنك الآن تحديد العديد منها والنقر عليها بسرعة لتنزيلها، أما بالنسبة لتلك التي لم تكتمل، يمكنك الحصول على خيار وضع علامة عليها للتنزيل. وأخيرًا، بالنسبة للحلقات التي تم تنزيلها، فيمكنك حذف تلك التي لم تعد بحاجة إليها بضغطة واحدة.

تحميل تحديث جوجل بودكاست على أندرويد.

