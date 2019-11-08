واتساب للأعمال يُتيح الآن عرض منتجات الشركات مباشرة من التطبيق

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أطلقت واتساب نسختها للأعمال “Business” في أوائل العام الماضي، مما سمح للشركات بعرض سيرتها الذاتية الرسمية وعناوين الاتصال، فضلًا عن الوصول إلى مقاييس المراسلة وغيرها من الأدوات الموجّهة خصيصًا للأعمال، بما في ذلك طريقة لبرمجة الردود الذكية على الأسئلة الشائعة.

في سياق آخر، بعض الشركات وما زال العدد في نمو، تستخدم تطبيقات التواصل والتراسل لترويح منتجاتها، والأهم من ذلك بيع سلعها من خلال هذه التطبيقات، وفي هذا السياق، تجعل واتساب من السهل على عملاء تلك الشركات شراء منتجاتهم.

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حيث أطلقت ميزة “الكتالوج” في تطبيقها واتساب للأعمال، ومعها سيتمكن رجال الأعمال الذين ليس لديهم موقع ويب رسمي استخدام الميزة لبناء واجهة متجر تعرض بضائعهم، بمعنى آخر، سيكون هناك خدمة تسوّق داخل التطبيق، والتي معها سيُتاح للأشخاص شراء المنتجات دون الحاجة إلى زيارة الموقع الويب.

كما وتتيح لهم الميزة الجديدة إنشاء قائمة بالسلع مع الصور والأسعار والأوصاف، وأجدر بالإشارة أنه لا يتعين على العملاء تنزيل تطبيق الأعمال ليتمكنوا من تصفح المنتجات المدرجة، أخيرًا، تتوفّر هذه الميزة حاليًا لمستخدمي أندرويد و iOS في بعض البلدان كالهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها، وقريبًا ستكون حاضرة لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

