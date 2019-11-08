الذهب يهبط إلى أدنى مستوى له في شهر

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سجلت أسعار الذهب هبوطا بأكثر من 1 في المئة أثناء تعاملات الخميس، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، مع تسجيل عوائد سندات الخزانة الأميركية قفزة، وانتعاش أسواق الأسهم العالمية، بموافقة الصين والولايات المتحدة على إلغاء بعض الرسوم الجمركية على مراحل.

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وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.54 بالمئة إلى 1467.30دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 16:25 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ أول أكتوبر الماضي.

وهبطت العقود الأميركية للذهب 1.67 بالمئة الى 1468.1 دولار للأوقية، وفق وكالة رويترز.

كذلك يجري أيضا تداول الذهب دون المتوسط المتحرك في 100 يوم عند نحو 1467 دولارا للأوقية للمرة الأولى منذ مايو.

