السعودية اليوم / اختتام برنامج إبصار لتأهيل الموظفين المعاقين بصرياً على رأس العمل



جدة 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت جمعية إبصار الخيرية بجدة أمس، برنامج تمكين الموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على رأس العمل، الذي استمر مدة ثلاثة أيام، مستهدفاً موظفي إحدى الشركات

وأوضحت أمينة الجمعية أمل الحنيطي أن البرنامج يهدف إلى تمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من العمل الوظيفي ضمن مراحل تأهيلية لاكتساب المهارات الإدارية، التي تمكنهم من القيام بالعديد من المهام الوظيفية، التي تلائم احتياج فروع الشركة في المناطق الوسطى والغربية والشمالية والشرقية.

وأكدت الحنيطي أهمية البرنامج لتلبية حاجة القطاعين الحكومي والخاص لتأهيل الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة البصرية والتعرف على كيفية التعامل الأمثل مع بيئة العمل، من خلال لقاءات وورش عمل تعتمد على أساليب التعامل المهني وصولا للجودة المنشودة ورفع نسبة نجاحهم واستقرارهم في أعمالهم من خلال توسيع دائرة علاقاتهم مع البيئة الوظيفية، وتحقيق أهدافهم الحياتية، واستثمار مهاراتهم باستخدام المعينات البصرية اللازمة نحو تحقيق التفاعل والاندماج مع بيئة العمل بصورة إيجابية وفعالة.

يذكر أن البرنامج شهد العديد من ورش العمل والمحاضرات المتخصصة خلال ثلاثة أيام انطلقت بدورة تقنيات فن الاتصال، ودورة مهارات التعامل في الجهات الخدمية،بالإضافة إلى ورشة عمل وعي بذاتي سر نجاحي وحلقة قانونية بعنوان حقوقي بينكم.

// انتهى //

12:52ت م

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جدة 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واساختتمت جمعية إبصار الخيرية بجدة أمس، برنامج تمكين الموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على رأس العمل، الذي استمر مدة ثلاثة أيام، مستهدفاً موظفي إحدى الشركات السعودية في مجال الأغذية من المعاقين بصرياً.وأوضحت أمينة الجمعية أمل الحنيطي أن البرنامج يهدف إلى تمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من العمل الوظيفي ضمن مراحل تأهيلية لاكتساب المهارات الإدارية، التي تمكنهم من القيام بالعديد من المهام الوظيفية، التي تلائم احتياج فروع الشركة في المناطق الوسطى والغربية والشمالية والشرقية.وأكدت الحنيطي أهمية البرنامج لتلبية حاجة القطاعين الحكومي والخاص لتأهيل الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة البصرية والتعرف على كيفية التعامل الأمثل مع بيئة العمل، من خلال لقاءات وورش عمل تعتمد على أساليب التعامل المهني وصولا للجودة المنشودة ورفع نسبة نجاحهم واستقرارهم في أعمالهم من خلال توسيع دائرة علاقاتهم مع البيئة الوظيفية، وتحقيق أهدافهم الحياتية، واستثمار مهاراتهم باستخدام المعينات البصرية اللازمة نحو تحقيق التفاعل والاندماج مع بيئة العمل بصورة إيجابية وفعالة.يذكر أن البرنامج شهد العديد من ورش العمل والمحاضرات المتخصصة خلال ثلاثة أيام انطلقت بدورة تقنيات فن الاتصال، ودورة مهارات التعامل في الجهات الخدمية،بالإضافة إلى ورشة عمل وعي بذاتي سر نجاحي وحلقة قانونية بعنوان حقوقي بينكم.// انتهى //12:52ت م0037

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