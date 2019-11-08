السعودية اليوم / "فوائد الإنترنت وأضراره " محاضرة توعوية بجامعة نجران



نجران 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واس

نفذت جامعة نجران ممثلةً بكلية التربية أمس، محاضرة توعوية بعنوان " فوائد الإنترنت وأضراره "، وذلك بمسرح الكلية.

واستهدفت المحاضرة أفراد المجتمع لتوعيتهم بالأضرار المترتبة على الاستخدام غير الحكيم للإنترنت ومساوئ الاستخدام على المجتمع وانعكاساته السلبية على أفراده ، وكيفية الاستفادة السليمة منه.

وتناولت المحاضرة عدداً من المحاور منها مفهوم الإنترنت، وفوائده ، وأضراره، والطرق والأساليب، والوسائل الإيجابية للتعامل معه، والتأثير السلبي على النفس والسلوك لمدمني الشبكة العنكبوتية، وتأثيره في الصحة الجسدية.

// انتهى //

12:48ت م

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