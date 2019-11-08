السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنفذ 173 منشطاً دعوياً متخصصاً في الأمن الفكري بنجران



نجران 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واس

بلغ عدد المناشط والبرامج التوعوية التي نفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد بالفرع، خلال العام 1440هـ ــ 1441هـ، ما مجموعه 173 منشطاً دعوياً وتوعوياً متخصصاً في الأمن الفكري، شملت عدداً من المحاضرات والندوات والكلمات.

وأوضح تقرير صادر عن الفرع بهذا الشأن، أن عدد المحاضرات التي نفذت لبرنامج "الأمن الفكري" بلغت 29 محاضرة، وبلغ عدد الندوات 19 ندوة، و120 كلمة وعظية، فيما أقام الفرع دورة متخصصة وثلاثة دروس علمية حظيت بمشاركة واسعة من الدعاة والأئمة والخطباء بالمنطقة.

يذكر أن برنامج الأمن الفكري يحظى بدعم ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يتابع أعمال وبرامج الفروع في إطار رسالة الوزارة في الدعوة إلى الله، ونشر الوسطية والاعتدال، ومحاربة الغلو والتطرف في ضوء مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030.

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12:41ت م

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