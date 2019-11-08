- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم فيديو.. نقاب على الأرض أمام مدرسة ! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. نقاب على الأرض أمام مدرسة !
متابعات الخليج 365 - أحمد سعيد
أثار مقطع فيديو لنقاب مُلقى أمام باب مدرسة جدلًا واسعًا عبر موقع التواصل “تويتر”، بعد أن نشر الدكتور ظافر العمري المقطع معلقًا على المقطع بأنه كرم النقاب بإعادته لصاحبته.
وكتب ظافر العمري، أستاذ البلاغة والنقد بجامعة أمّ القرى، رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للأدب العربي، إن “هذا النقاب لقيته أمام باب المدرسة، حين أبلغت ابنتي مدرستها، فأكرمته ورفعته من بين عجلات السيارات، وسلمته حارس المدرسة، وسوف يصل لصاحبته عزيزًا كريمًا!”.
آراء المعلقين على الفيديو تراوحت بين الموافقة على ما فعله العمري من تكريم للنقاب وبين من رأى أن الأمر فيه مبالغة ليس في محلها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. نقاب على الأرض أمام مدرسة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.