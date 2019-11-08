الأحد بداية التقديم في وظائف الجوازات والصحة والتجنيد الموحد

2019-11-08

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

يشهد يوم الأحد المقبل التقديم على وظائف في ثلاث جهات حكومية هي المديرية العامة للجوازات ووزارة الصحة والقوات المسلحة السعودية.

وتأتي فرص العمل التي توفرها هذه الجهات إلى جانب غيرها من الجهات الحكومية والخاصة ضمن التزام الدولة بتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين سواء في القطاعات العسكرية أو المدنية وبالطبع يكون للقطاع الخاص دور كبير في توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين.

وظائف المديرية العامة للجوازات

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وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية قد أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات للكادر النسائي برتبة (جندي).

وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 13/ 3 / 1441هـ الساعة العاشرة صباحًا وحتى يوم الخميس الموافق 17/ 3 / 1441هـ.

ولفت إلى أنه سوف يكون التعيين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ومطار الملك فهد الدولي وجسر الملك فهد بالمنطقة الشرقية ولا يخل ذلك بحق الجهة في نقل الموظفة وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.

وظائف وزارة الصحة

أما وزارة الصحة فقد أعلنت عن توفر 1402 وظيفة صيدلي وأخصائي غير طبيب (رجال ونساء) للسعوديين فقط.

ودعت وزارة الصحة من يرغب التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة التسجيل عن طريق نظام جدارة لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2019/11/10 من خلال الرابط التالي: (هنا).

التجنيد الموحد

كذلك تفتح وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة اعتبارًا من الأحد المقبل بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها بكافة مناطق المملكة.







