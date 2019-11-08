السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل الرياض - واس رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اجتماع اللجنة العليا المعنية بمتابعة أعمال مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف.واطلع ولي العهد على عرض عن أبرز ما تم إنجازه من أعمال للمجمع.ووجه الأمير- حفظه الله - المعنيين بمضاعفة الجهود لاستكمال أعمال المجمع ليباشر مهامه في خدمة السنة ال نبوية الكريمة.



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كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يرأس اجتماع اللجنة العليا المعنية بمتابعة أعمال مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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