السعودية | فيديو وصور من حصص الموسيقى في مدارس السعودية قبل 60 عاماً

شكرا لقرائتكم فيديو وصور من حصص الموسيقى في مدارس السعودية قبل 60 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد إعلان وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، عن اتفاقه مع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على إعادة الموسيقى للمناهج الدراسية في السعودية، تداول السعوديون صوراً لفصول تدريس الموسيقى في المملكة قبل 60 عاماً.

وكانت أبرز الصور لطلاب "مدارس الثغر النموذجية" في جدة (غرب السعودية). ويظهر في الصور 23 طالباً يعزفون على مختلف أنواع الآلات الموسيقية، كالبيانو والغيتار والطبل والكمان، فيما يظهر خلف الطلاب جدارية كبيرة رسمت عليها أدوات موسيقية.

كما انتشر على "تويتر" مقطع فيديو لتدريس حصة موسيقى في "مدارس الثغر". ويظهر المقطع اعتماد الطلاب على الموسيقى في دراسة الأناشيد، حيث يقوم المعلم بعزف آلة "الأكورديون" ويردد الطلاب الأبيات وفقاً للمقطع الموسيقي.

يذكر أن "مدارس الثغر" تأسست بمدينة جدة في عام 1960 وكان مديرها محمد عبدالصمد فدا، الذي جعل منها نموذجاً أكاديمياً وتربوياً بعيداً عن النمط التقليدي القديم. وأدخل تدريس الموسيقى ضمن المناهج الدراسية، واستقدم من مصر عازفين لتدريس البيانو والأدوات الموسيقية. كما وثّق صلة المدرسة بالمجتمع، فأطلق أسابيع ثقافية وتوعوية مثل أسبوع الشجرة، ومعارض للفن التشكيلي وليالٍ موسيقية. وكانت كل هذه الفعاليات مفتوحة للجميع.

Advertisements

كما تداول رواد "تويتر" صوراً من مدارس "دار الحنان" للبنات في جدة، التي تأسست عام 1955. وظهر في الصور طالبات يتدربن على الموسيقى في حصص الدراسة.

وأكدت ردود فعل المعلقين على هذه الصور في "تويتر" أهمية تدريس الموسيقى لتنمية قدرات الطلاب وجعلهم أكثر تذوقاً للفنون. وفي هذا السياق، كتب وزير الثقافة في تغريدة له معلقاً على هذه الصورة: "أيام جميلة ستعود".

وكان وزير التعليم حمد آل الشيخ قد أعلن أنه اتفق مع وزير الثقافة على "تفعيل بعض الفنون في أنشطة ومناهج التعليم، ونقل صلاحية منح التصاريح للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية المستحدثة إلى وزارة الثقافة، والترخيص لكيانات أهلية تعليمية متخصصة في الفن والثقافة، والاستفادة من المسارح التعليمية".

يذكر أن آل الشيخ كان قد صرح في عام 2012 حينما كان نائباً لوزير التربية والتعليم خلال تدشينه المهرجان العاشر للفرق المسرحيَّة المدرسيَّة بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض قائلاً: "لا يوجد حرج في وجود الموسيقى واستخدامها في العروض المسرحيَّة داخل المدارس". ولقي تصريحه هذا حينها أصداء واسعة.