رئيس شركة كرة القدم بالشارقة يمتدح العنبري ويبرز سر انسجام اللاعبين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - امتدح محسن مصبح، رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي، أداء فريقه تحت قيادة المدير الفني عبدالعزيز العنبري، بعد الفوز على الجزيرة والحفاظ على صدارة جدول ترتيب دوري الخليج العربي.

وحقق الشارقة فوزه السادس هذا الموسم على حساب الجزيرة في ملعب محمد بن زايد بنتيجة 2-0، ليعزز صدارته بـ19 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق شباب الأهلي صاحب الـ16 نقطة.

وفي تصريحات لـ "العين الرياضية" عقب نهاية المباراة، قال مصبح: "لا بد من التفكير في توزيع الجهد، والتعامل مع الضغوطات، وألا تخسر مجهود لاعبيك".

Advertisements

وأضاف مصبح: "العنبري نال ثقة كبيرة، وهو يدرك جيداً الأمور المحيطة بالفريق ويقرأ كل شيء قبل أن يحدث".

وتابع: "تجانس اللاعبين الجدد مع السابقين كان أمرا رائعا وأفضل مما توقعنا، رحب اللاعبون القدامى بزملائهم الجدد واعتبروهم أفرادا في عائلتهم".

وأتم: "كرة القدم بها نسبة من الحظ، من يقول إن الكُرة ليس بها حظ فهو لم يمارس اللعبة على الإطلاق، وهذا الأمر يحدث مع كل الفرق وليس البطل فحسب".