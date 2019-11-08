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فيديو يوثق قمامة واحة الرياض والأمانة تتفاعل
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر مواطن، مقطع فيديو يستعرض فيه انتشار القمامة بحي الرمال بمخطط الواحة بمنطقة الرياض، شاكيًا من إهمال البلدية في التعامل مع الأزمة.
وقال متابعات الخليج 365، إنه يستأجر عاملين للقيام بمهمة تنظيف الشارع، مضيفًا: “نبي نحس أننا مواطنون سعوديون”.
وردت أمانة الرياض على المقطع طالبة توضيح أرقام البلاغات السابقة حتى يتم متابعتها.
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