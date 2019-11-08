فيديو يوثق قمامة واحة الرياض والأمانة تتفاعل

2019-11-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر مواطن، مقطع فيديو يستعرض فيه انتشار القمامة بحي الرمال بمخطط الواحة بمنطقة الرياض، شاكيًا من إهمال البلدية في التعامل مع الأزمة.

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وقال متابعات الخليج 365، إنه يستأجر عاملين للقيام بمهمة تنظيف الشارع، مضيفًا: “نبي نحس أننا مواطنون سعوديون”.

وردت أمانة الرياض على المقطع طالبة توضيح أرقام البلاغات السابقة حتى يتم متابعتها.







