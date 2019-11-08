شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك كمبوديا بمناسبة ذكرى الاستقلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لملك مملكة كمبوديا الملك نورودوم سيهاموني بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

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وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسيهاموني، ولحكومة وشعب مملكة كمبوديا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لملك مملكة كمبوديا الملك نورودوم سيهاموني، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسيهاموني، ولحكومة وشعب مملكة كمبوديا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.