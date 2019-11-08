السعودية اليوم / سمو سفير خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا يدشن حملة الخطوط السعودية للتعريف بالسياحة في المملكة



لندن 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة حملة الخطوط

وهدفت الفعالية إلى إطلاع الحضور على مستجدات قطاع السياحة المتنامي في المملكة العربية السعودية والخدمات المقدمة والأنظمة الجديدة الجاذبة لقطاع السياحة والخدمات المرتبطة بها من مختلف الدول العالمية.

وقدم عدد من المتحدثين في المناسبة عروضاً مرئية وأفلاماً وثائقية تناولت خطط المملكة العربية السعودية في رؤية المملكة 2030 للنهوض وتطوير قطاع السياحة، وتم استعراض المطارات الجديدة والطائرات الحديثة ومشاريع خطوط سكك القطارات الجديدة التي تربط أجزاء المملكة، كما تناولت بإسهاب المواسم السياحية التي أطلقتها هيئة الترفيه بالمملكة مؤخراً والفعاليات المصاحبة لها، ومستعرضة مواسم الرياض وجدة والعُلا، بالإضافة إلى أهم المناطق السياحية التاريخية والطبيعية والمشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها بالمملكة.

كما تم عرض أهم الخدمات الحكومية التي تقدمها المملكة في مجال السياحة ومنها إطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية، وتسهيل إجراءاتها وإقامة الفعاليات الترفيهية المناسبة لمختلف الثقافات العالمية مثل المهرجانات الثقافية والفنية والرياضية والثقافية، وخطط المملكة الطموحة لزيادة عوائد قطاع السياحة من الناتج المحلي بنسبة 10% بحلول عام 2030 م.

وحظيت الفعالية، التي نظمتها الخطوط السعودية، بمشاركة عدد من الشركات السعودية العاملة في قطاع السياحة والضيافة، حيث قدم ممثلوها عبر أركان خاصة برامجها السياحية المتنوعة والخدمات التي تقدمها.

حضر الفعالية مديرو المكاتب الفنية التابعة لسفارة المملكة لدى بريطانيا، وممثلون من المؤسسات والجهات المعنية بالسفر والسياحة بالمملكة مثل: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة الملكية لمحافظة العْلا، ومشروع البحر الأحمر، بالإضافة إلى خبراء من قطاع السياحة العالميين، وكذلك وكالات السياحة والسفر في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة الجهات المهتمة بقطاع السفر والسياحة.

// انتهى //

09:55ت م

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لندن 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة حملة الخطوط السعودية للتعريف بالسياحة في المملكة، وذلك في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة أهم الجهات المعنية بالسفر والسياحة من مختلف الأسواق المحلية والدولية.وهدفت الفعالية إلى إطلاع الحضور على مستجدات قطاع السياحة المتنامي في المملكة العربية السعودية والخدمات المقدمة والأنظمة الجديدة الجاذبة لقطاع السياحة والخدمات المرتبطة بها من مختلف الدول العالمية.وقدم عدد من المتحدثين في المناسبة عروضاً مرئية وأفلاماً وثائقية تناولت خطط المملكة العربية السعودية في رؤية المملكة 2030 للنهوض وتطوير قطاع السياحة، وتم استعراض المطارات الجديدة والطائرات الحديثة ومشاريع خطوط سكك القطارات الجديدة التي تربط أجزاء المملكة، كما تناولت بإسهاب المواسم السياحية التي أطلقتها هيئة الترفيه بالمملكة مؤخراً والفعاليات المصاحبة لها، ومستعرضة مواسم الرياض وجدة والعُلا، بالإضافة إلى أهم المناطق السياحية التاريخية والطبيعية والمشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها بالمملكة.كما تم عرض أهم الخدمات الحكومية التي تقدمها المملكة في مجال السياحة ومنها إطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية، وتسهيل إجراءاتها وإقامة الفعاليات الترفيهية المناسبة لمختلف الثقافات العالمية مثل المهرجانات الثقافية والفنية والرياضية والثقافية، وخطط المملكة الطموحة لزيادة عوائد قطاع السياحة من الناتج المحلي بنسبة 10% بحلول عام 2030 م.وحظيت الفعالية، التي نظمتها الخطوط السعودية، بمشاركة عدد من الشركات السعودية العاملة في قطاع السياحة والضيافة، حيث قدم ممثلوها عبر أركان خاصة برامجها السياحية المتنوعة والخدمات التي تقدمها.حضر الفعالية مديرو المكاتب الفنية التابعة لسفارة المملكة لدى بريطانيا، وممثلون من المؤسسات والجهات المعنية بالسفر والسياحة بالمملكة مثل: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة الملكية لمحافظة العْلا، ومشروع البحر الأحمر، بالإضافة إلى خبراء من قطاع السياحة العالميين، وكذلك وكالات السياحة والسفر في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة الجهات المهتمة بقطاع السفر والسياحة.// انتهى //09:55ت م0017

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