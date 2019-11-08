السعودية | الكشف عن المناطق المسموح فيها بارتداء “ثوب النوم” الرجالي !

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أوضحت مصادر أن ثوب النوم مسموح به في الأسواق الشعبية وممنوع في المستشفيات باستثناء أقسام الطوارئ. كما يمنع في “المجمعات التجارية والمناسبات والحفلات والنوادي والمماشي الرياضية والمباني الحكومية والشواطئ والحدائق العامة”

وحسب “مكة” أضافت المصادرأن الشورت يمنع في المساجد والأسواق والمباني الحكومية، ويغرم مرتديه بحسب مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام. بينما يسمح بارتدائه في ” النوادي الرياضية وشاطئ البحر أو الكورنيش المحاذي والممشى المخصص لممارسة رياضة المشي.

يذكر أن الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام التي أصدرها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، بدأ تطبيها في أواخر سبتمبر الماضي، إذ حددت اللائحة 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالا وأعلاها 3000 ريال.

وجاءت أبرز عقوبات الملبوسات بحسب اللائحة على النحو التالي: ” ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة – 100 ريال المرة الأولى و200 ريال في حال التكرار” و ارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم – 100 ريال المرة الأولى و200 ريال في حال التكرار” و “ارتداء ملابس تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء أو الذوق العام – 100 ريال المرة الأولى و200 ريال في حال التكرار” . و “ارتداء ملابس تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا فيها إثارة للعنصرية أوالنعرات أو الترويج لتعاطي الممنوعات أو الإباحية – 500 ريال المرة الأولى و1000 ريال في حال التكرار”.