السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ ملك مملكة كمبوديا بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده



الرياض 11 ربيع الأول 1441هـ الموافق 8 نوفمبر 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة كمبوديا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

09:08ت م

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الرياض 11 ربيع الأول 1441هـ الموافق 8 نوفمبر 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لجلالة الملك نورودوم سيهاموني، ملك مملكة كمبوديا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وأعرب سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة كمبوديا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:08ت م0014

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