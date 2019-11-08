شكرا لقرائتكم خبر عن تخصصي جدة ينجح في عمليات زراعة الكلى التبادلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" سعيد آل منصور

تمكن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في جدة من تحقيق إنجاز جديد ولأول مره في الشرق الأوسط إذ تم إجراء 3 عمليات زرع كلى تحت برنامج ( زراعة الكلي التبادلي) وذلك في وقت واحد باستخدام ٦ غرف عمليات، حيث تمت العمليات بنجاح تام لعدد ٦ مرضى ( متبرعين ومتلقين).

واطمأن المشرف العام التنفيذي د ماجد الفياض على صحة المرضى المنومين في تخصصي جدة بعد زراعة كلى جديدة لهم متلقين ومتبرعين وشكر الطاقم الطبي والفني على هذا الإنجاز في مسيرة التخصصي والذي يأتي بدعم من القيادة الرشيدة.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج المميز قد مكن مؤسسة المستشفى التخصصي ومركز الأبحاث من زيادة أعداد الزراعة للمرضى الذين ليس لديهم تطابق في فصيلة الدم أو (التلاؤم المناعي) مع المتبرعين الأقارب، وقد استطاع المستشفى عن طريق إجراء هذا الأسلوب التبادلي للكلى من غير الأقارب فيما بين عائلات مختلفة في وقت متزامن من تحقيق زراعات ناجحة مما قلل من عملية الانتظار للزراعة.