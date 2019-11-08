الثعابين داخل الفلفل الأخضر.. إشاعة

نفت هيئة مكافحة الإشاعات، صحة المقطع المتداول بشأن تواجد أصغر ثعبان في العالم داخل الفلفل، مؤكدة أن الرواية المثارة غير صحيحة. وقالت مكافحة الإشاعات، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، إن ما يتداول تحت عنوان «أنحف ثعبان سام في العالم يتواجد في الفلفل الأخضر، غير صحيح».

وأشارت الهيئة إلى أن «المقطع الحقيقي لما يُعرَف باسم دودة شعر الخيل أو (HorseHair Worm) وهي من نوع الديدان الشعرية أو (Nematomorpha) وهي طفيليات حيوانية غير مؤذية وغير سامة». ونشرت الهيئة صورتين للمقارنة بين أنحف أفعى في العالم ودودة شعر الخيل.