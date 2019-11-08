بكلماتٍ مؤثرة.. وزير العمل والتنمية يَنْعَى متطوعةً توفيت دهساً خلال تحقيقها أمنية طفلة مريضة...

لقيت فتاة متطوعة لمساعدة الأطفال مرضى السرطان مصرعها في حـادث سير، خلال مهمة حاولت خلالها تحقيق رغبة طفلة مريضة بالسرطان، تعمل على خدمتها وخدمة الأطفال المصابين بالمرض العضال في القصيم.

وتفاعلاً مع نبأ وفاتها نَعَى وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي المتطوعة بكلمات مؤثرة قال فيها: “رحم الله حنان السالم وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، قدوتنا حنان التي فقدت حياتها وهي تحقق أمنية لإحدى الأطفال المصابين بمرض السرطان. إن فقدها لا يحزن أهلها فحسب، بل يحزن الوطن بأكمله، وخاصة الأطفال الذين نذرت نفسها تطوعاً لخدمتهم”. وكانت الفتاة قد توفيت بعدما دهستها سيارة وهي تحاول عبور أحد الطرق في مدينة بريدة، للوصول لمحل تجاري وشراء حاجة لطفلة مريضة بسرطان الأطفال في مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام.