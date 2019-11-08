مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الجمعة 1441/3/11 هـ الموافق 2019/11/08 م واس

الخميس 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

05:40ت م

0329



www.spa.gov.sa/1995943 الخميس 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس05:40ت م0329

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.