شكرا لقرائتكم خبر عن العيسى: منهج «الرابطة».. دعوة الأقليات للالتزام بقوانين بلدانهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى خلال جولته الحالية في الولايات المتحدة بعضو الكونغرس الأمريكي النائب جون كورتيس، وجرى في اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد النائب الأمريكي بالدور المهم الذي يتولاه الدكتور العيسى باسم رابطة العالم الإسلامي نحو تعزيز الروابط بين الأمم والشعوب، مثمّناً جهود الرابطة في معالجة خطاب التطرف. كما التقى العيسى في العاصمة واشنطن عضو الكونغرس الأمريكي (النائب) ديبي دنغل الذي تمثل ولاية ميتشغان؛ وثمنت عضو الكونغرس للأمين العام جهوده في تشجيع الأقليات الدينية على الانسجام في مجتمعاتها؛ مؤكدةً استفادتها من هذه الجهود في ولايتها (ميتشغان) التي تضم أكبر جالية إسلامية في الولايات المتحدة.

من جهته، أكد الدكتور العيسى أن منهج رابطة العالم الإسلامي هو الدعوة باستمرار للمسلمين ولجميع الأقليات بالالتزام بدساتير بلدانهم وقوانينها، وعدم تلقي الفتاوى الدينية من جهات خارجية لا علاقة لها بظرفيتها المكانية.

كما اجتمع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بقس مجلس الشيوخ الأمريكي باري بلاك، واستعرض معه عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ وفي مقدمتها سُبُل ترسيخ الوئام الديني والوطني في المجتمعات ذات التنوع الديني والإثني، وضرورة التنسيق بين المؤسسات الدينية في العالم من أجل بث روح التسامح والمحبة بين أفراد المجتمع الإنساني. وفي سياق الزيارة استضاف المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية الأمين العام للرابطة، ودار حوار مفتوح بحضور عدد من السياسيين والمفكرين والإعلاميين والقيادات الدينية؛ أشار خلاله العيسى إلى أهمية التواصل والحوار بين أتباع الأديان والثقافات لتعزيز التفاهم والتعاون بينها في نطاق المشتركات المتعددة التي تجمع أخوتها الإنسانية ولدعم تلاحم المجتمعات ولاسيما ذات التنوع.

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وأجاب العيسى عن أسئلة الحضور من الباحثين والأكاديميين؛ عارضاً نشاطات الرابطة في تعزيز السلم والوئام العالمي؛ وكاشفاً حقيقة بعض الأطروحات السلبية ومستوى الوهم والتداخل وخطأ التفسير فيها.

وفي نهاية الحوار منحَ المجلسُ أمين الرابطة «وسام المجلس» ليكون الدكتور العيسى بحسب إعلان رئيسه جون ديوك أول خبير دولي ينال الوسام لجهوده الدولية المقدرة من قبل المجلس باسم رابطة العالم الإسلامي.

وتوجّه الأمين العام بالشكر لرئيس وأعضاء المجلس على هذا التكريم، مؤكداً تمسّك رابطة العالم الإسلامي بمنهجها الداعي لنشر الخير وتعزيز الروابط الإنسانية لتحقيق أهدافها المشتركة.

من جهة ثانية، منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وتسلمه نيابة عنه وكيل رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن سعيد المجدوعي.

كما منح الرئيس المصري خلال احتفالية شهدتها القاهرة أمس، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لعدة شخصيات من مصر والعالم الإسلامي، نظراً لما قدموه من اسهامات في إثراء الفكر الإسلامي بعلمهم وجهدهم وتقديرًا لتفانيهم في تجديد الخطاب الديني والعمل الدعوي.