شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل رؤساء البعثات والمنظمات الدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس (الخميس) بديوان الوزارة في الرياض، رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى المملكة. وقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية التهنئة للأمير فيصل بن فرحان بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية، متمنين له التوفيق في أداء مهامه.

من جهته، رحب وزير الخارجية بالحضور، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلونها في توثيق العلاقات والتعاون المشترك، متمنيا لهم دوام التوفيق في توطيد وتعزيز العلاقات والدفع بها لآفاق أرحب.