شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين جامعتي المؤسس وموناش الأسترالية لتطوير المناهج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وقعت جامعة الملك عبدالعزيز أمس (الخميس)، مع جامعة موناش الأسترالية للتعليم، اتفاقية شراكة لتطوير المناهج العلمية وطرق التعلم والتقويم وفق المعايير الدولية لتحقيق استراتيجية الجامعة ورؤية المملكة 2030، بمقر الجامعة في مدينة ملبورن بأستراليا.

وتهدف الاتفاقية التي مثّل فيها جامعة الملك عبدالعزيز وكيلها للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم الحياني، وجامعة موناش نائبة رئيس الجامعة الدكتورة سوزان إليوت إلى الاستفادة من الخبرات والاستشارات والتبادل المعرفي والعلمي لتطوير المناهج التعليمية، وطرق التقويم، والامتحانات في مناهج السنة التحضيرية، وتطوير منظومة المهارات الطلابية ودمجها في المناهج لدعم نواتج التعلم، وتعزيز المواءمة مع الاحتياجات المهارية لسوق العمل.

من جهة ثانية، حصلت كلية التمريض بجامعة الملك عبدالعزيز، على تجديد الاعتماد الأكاديمي الدولي لبرنامج بكالوريوس التمريض لمدة 7 أعوام حتى 2027، من هيئة الاعتماد الأكاديمي لتعليم التمريض (ACEN) بأمريكا، كأول كلية تمريض على مستوى الجامعات بالشرق الأوسط تحصل على الاعتماد الأكاديمي لمرتين على التوالي.