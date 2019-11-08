جدة: إزالة 21 تعدياً في أبرق الرغامة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أزالت بلدية أبرق الرغامة الفرعية 21 تعدياً على أراضٍ حكومية ودون مستمسكات شرعية ومخالفة للأنظمة والتعليمات بحي وادي مريخ جنوب المحافظة. أزالت بلدية أبرق الرغامة الفرعية 21 تعدياً على أراضٍ حكومية ودون مستمسكات شرعية ومخالفة للأنظمة والتعليمات بحي وادي مريخ جنوب المحافظة. ولفت رئيس بلدية أبرق الرغامة المهندس سعد بن محمد القحطاني، إلى أن فرق الرقابة بمشاركة شرطة البلدية أزالت المواقع المُخالفة المكونة من أحواش وغرف واقعة بحي وادي مريخ، وشرق مخطط التيسير، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود البلدية المستمرة في منع التعديات ومعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضاري.



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