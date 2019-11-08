شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: تأجيل افتتاح مدرسة القيادة للنساء.. للعام الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

كشف المتحدث باسم جامعة الطائف سطام العتيبي لـ«الخليج 365» أن بدء تشغيل مدرسة قيادة النساء سيكون في يناير من العام الجديد 2020 بمواصفات عالمية وأفضل الممارسات الرائدة في مجال التعليم النظري ومحاكاة التدريب المتقن لقيادة المركبات. يشار إلى أن التأجيل جاء لعدم استكمال المدرسة رغم مضي أكثر من 10 أشهر على توقيع اتفاقية الإنشاء بين جامعة الطائف والإدارة العامة للمرور، وإذا تم الإيفاء بالوعد الذي قطعته الجامعة على نفسها يكون قد مضى على الاتفاقية أكثر من عام.

ونصّت الاتفاقية على إنشاء مدرسة لتعليم قيادة المركبات للرجال والنساء، ذات مواصفات عالمية وبأفضل الممارسات الرائدة، وتقديم خدمات التعليم النظري والعملي والمحاكاة والتدريب والتحكم في المركبة قبل الخروج إلى الطريق، وتنتهي المراحل بالحصول على رخصة قيادة وفق منهج تدريب متقن. وأكدت الاتفاقية أن تتوافر في المدرسة جميع المرافق التعليمية والتدريبية بحسب المعايير المهنية، وتتضمن قاعات دراسية، ومعامل أجهزة المحاكاة، وقاعة السلامة، ومضمار التدريب الميداني، وجميع الخدمات المساندة لاستكمال التدريب وتسهيل الإجراءات.