شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القبول في دبلوم كلية الاتصالات.. الأحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، عن بدء القبول في برنامج الدبلوم «الصباحي والمسائي» للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1441هـ، اعتباراً من الأحد القادم حتى 23/‏03/‏1441 في الوقت الذي حدد فيه القبول لبرنامج اللغة بـ20/‏03/‏1441 حتى 01/‏04/‏1441هـ.

وأفادت الكلية بأن القبول سيكون على موقع المؤسسة، عبر البوابة الإلكترونية، مع الإشارة إلى أن الترشيح سيتم عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام هواتف الاتصال التي يضعها المتقدمون في نموذج القبول الإلكتروني.

وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد الخليفة أن القبول لبرامج الدبلوم في الفترة الصباحية سيكون في التخصصات المتاحة للتدريب «شبكات، إدارة أنظمة شبكات، البرمجيات، الاتصالات، برنامج اللغة، بكالوريوس شبكات»، وفي الفترة المسائية «بكالوريوس شبكات، وبكالوريوس برمجيات، وبكالوريوس اتصالات». ونوه بأن الكلية حققت نجاحات كبيرة للخريجين حيث بلغت نسبة التوظيف 79% حسب الإحصائيات الأخيرة، وهو مؤشر واضح للإقبال الكبير من جهات التوظيف الحكومي والخاص والعسكري على استقطاب خريجي الكلية.

ودعا الخليفة الراغبين في القبول إلى مراجعة الشروط على البوابة.