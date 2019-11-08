شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 4077 في الأسبوع الثاني و«السيبراني» يتصدر الأكثر إقبالا في «اتقن» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من المرحلة الخامسة لبرنامج أُتقن في أسبوعه الثاني 4077 مستفيداً ومستفيدة. وأشارت أرقام المتقدمين على البرنامج منذ بدء التسجيل على البوابة وحتى الآن إلى 37970 متقدما ومتقدمة، وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق الأكثر إقبالاً من المستفيدين حيث بلغ 862 مستفيدا ومستفيدة، تلتها منطقة الرياض في المرتبة الثانية بواقع 743 مستفيداً ومستفيدة، وفي المرتبة الثالثة المنطقة الشرقية حيث شكلت أعداد المستفيدين 542 مستفيداً ومستفيدة.

كما تصدرت دورة أمن المعلومات (الأمن السيبراني) أكثر التخصصات إقبالاً من الجنسين حيث بلغت أعدادهم في الأسبوع الثاني 1320 مستفيداً ومستفيدة، ودورة صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني 614 مستفيداً ومستفيدة، فيما جاءت دورة صيانة الجوال في المرتبة الثالثة بواقع 512 مستفيداً ومستفيدة.

وأتاحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال لأفراد المجتمع ممن تتراوح أعمارهم 15 سنة فما فوق، التقديم على برنامج أتقن لإكسابهم المهارات المهنية والتقنية ونشر ثقافة العمل التقني والمهني في أوساط المجتمع.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أطلقت المرحلة الخامسة من برنامج التدريب المجتمعي «أتقن» في 155 منشأة تدريبية و8 من مراكز الحي المتعلم التابعة للإدارة العامة للتعليم المستمر بوزارة التعليم، في مختلف مناطق المملكة، التي بدأ التدريب بها في 27 أكتوبر 2019 وتقام في الفترة المسائية، حيث تقدم من خلال البرنامج عدة دورات تدريبية قصيرة في مختلف التخصصات المهنية والتقنية والبالغ عددها 16 دورة موجهة لكافة أفراد المجتمع.