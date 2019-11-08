جدة: القتل لمروّج أقراص محظورة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) نفذ حكم القتل تعزيرا في عبدالله بن دخيل الله بن فريح العنزي، سعودي الجنسية، بعد قيامه بترويج وبيع كمية من الحبوب المحظورة، وحيازة سلاح ناري وطلقتين حيتين. وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن التحقيقات أسفرت عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه. وتم تنفيذ حُكم القتل أمس (الخميس) في محافظة جدة.

نفذ حكم القتل تعزيرا في عبدالله بن دخيل الله بن فريح العنزي، سعودي الجنسية، بعد قيامه بترويج وبيع كمية من الحبوب المحظورة، وحيازة سلاح ناري وطلقتين حيتين. وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن التحقيقات أسفرت عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه. وتم تنفيذ حُكم القتل أمس (الخميس) في محافظة جدة.

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