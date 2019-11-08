شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن: اتفاق الرياض خطوة إيجابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة) رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس (الخميس) بجهود الوساطة التي بذلتها رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس (الخميس) بجهود الوساطة التي بذلتها السعودية وصولاً إلى توقيع اتفاقية الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، معلنين في بيان اعترافهم بهذه الاتفاقية التي وصفوها بالخطوة الإيجابية والمهمة نحو حل سياسي شامل وشامل في اليمن. وأكد أعضاء مجلس الأمن مجددا دعمهم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام لليمن مارتن غريفيث للعمل مع الأطراف اليمنية لتمهيد الطريق لاستئناف مفاوضات شاملة، دون تأخير حول الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء النزاع والمضي قدماً نحو الانتقال السلمي.



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