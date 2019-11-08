شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل مديرة الاستخبارات المركزية الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الخميس)، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسبل، وتم خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

فيما استقبل خادم الحرمين الشريفين وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب.

حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا وجمهورية لاتفيا فيصل إبراهيم غلام.