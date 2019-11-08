شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يناقش تعديلات ضريبة القيمة المضافة والانتقائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يصوت الشورى في جلسة الإثنين القادم على عدد من توصيات اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية. ويناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن الهيئة وآخر للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تقرير دارة الملك عبدالعزيز ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير اللجنة المالية في شأن تعديل (الفقرة أ) من المادة 66 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة 27 من نظام الضريبة الانتقائية، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن تعديل المادة العاشرة من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام.

وفي جلسة الثلاثاء، يتداول المجلس حول التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما يصوت على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الآراء وآرائهم في مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس والمدرسين في الحرمين الشريفين.

كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملاحظات الأعضاء بشأن مشروع نظام المياه، ويصوت على توصيات اللجنة ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تعديل المادة 25 من نظام الخدمة المدنية.

وفي جلسة الأربعاء، يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه.