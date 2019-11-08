السعودية | ولي العهد يؤكد لغريفثس حرص المملكة على استقرار اليمن

شكرا لقرائتكم ولي العهد يؤكد لغريفثس حرص المملكة على استقرار اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفثس.

في التفاصيل، هنأ المبعوث الأممي لليمن، ولي العهد بنجاح جهود المملكة في التوصل إلى توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

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بدوره، أكد ولي العهد، حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن، وتمنّى أن يكون اتفاق الرياض فاتحة خير لتفاهمات أوسع بين أبناء الشعب اليمني للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.

وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة تجاهها.

فيما حضر اللقاء، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، ونائب رئيس البعثة معين شريم، والمساعد الخاص للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، إيمانويل بارقس.