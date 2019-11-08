، كأس الملك: الاتحاد يستضيف الرياض في دور الـ64 ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تستكمل اليوم مباريات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بخمس مواجهات.
ففي الرياض يستضيف فريق الدرعية نظيره الخليج على ملعب نادي الرياض عند الساعة 3:15 عصرًا.
وعلى ملعب مدينة الملك سعود في الباحة وعند الساعة 3:45 عصرًا يواجه العين نظيره السد.
وعند الساعة 5:35 عصرًا يستضيف النهضة نظيره الأخدود على ملعب نادي النهضة في الدمام.
وفي المباراة الرابعة يحل فريق الباطن ضيفًا على فريق العين في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب نادي النجمة.
وتختتم المباريات بمواجهة الاتحاد نظيره الرياض عند الساعة الثامنة مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.كأس الملك كأس خادم الحرمين الشريفين العين السد النهضة الأخدود الاتحاد الرياض الدرعية الخليج
كأس الملك: الاتحاد يستضيف الرياض في دور الـ64صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-08
تستكمل اليوم مباريات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بخمس مواجهات.
ففي الرياض يستضيف فريق الدرعية نظيره الخليج على ملعب نادي الرياض عند الساعة 3:15 عصرًا.
وعلى ملعب مدينة الملك سعود في الباحة وعند الساعة 3:45 عصرًا يواجه العين نظيره السد.
وعند الساعة 5:35 عصرًا يستضيف النهضة نظيره الأخدود على ملعب نادي النهضة في الدمام.
وفي المباراة الرابعة يحل فريق الباطن ضيفًا على فريق العين في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب نادي النجمة.
وتختتم المباريات بمواجهة الاتحاد نظيره الرياض عند الساعة الثامنة مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
01:28 AM
تستكمل اليوم مباريات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بخمس مواجهات.
ففي الرياض يستضيف فريق الدرعية نظيره الخليج على ملعب نادي الرياض عند الساعة 3:15 عصرًا.
وعلى ملعب مدينة الملك سعود في الباحة وعند الساعة 3:45 عصرًا يواجه العين نظيره السد.
وعند الساعة 5:35 عصرًا يستضيف النهضة نظيره الأخدود على ملعب نادي النهضة في الدمام.
وفي المباراة الرابعة يحل فريق الباطن ضيفًا على فريق العين في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب نادي النجمة.
وتختتم المباريات بمواجهة الاتحاد نظيره الرياض عند الساعة الثامنة مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
، كأس الملك: الاتحاد يستضيف الرياض في دور الـ64 ،
المصدر : الخليج 365
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