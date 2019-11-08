، الشباب يواجه شباب الأردن بحثًا عن التأهل ،

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تستكمل اليوم الجمعة مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، بمباراتين تجمع الأولى بين شباب الأردن الأردني والشباب السعودي، والثانية بين القوة الجوية العراقي وضيفه مولودية الجزائر الجزائري.
وعلى ملعب الملك عبدالله في عمان، يبحث الشباب السعودي وشباب الأردن عن ثاني البطاقات المؤهلة إلى المرحلة المقبلة، بعد أن حجز فريق الاتحاد السعودي أول مقعد في دور الثمانية.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز صعب للشباب بهدف دون رد، حمل توقيع اللاعب حسن معاذ في الدقيقة 89، ليمنح فريقه أفضلية خلال لقاء العودة خارج ملعبه.
وتختتم مباريات مرحلة الذهاب لدور الـ16، بين القوة الجوية العراقي الساعي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، أمام مولودية الجزائر، الطامح في العودة إلى الديار بنتيجة إيجابية.
وتخطى الفريق العراقي عقبة السالمية الكويتي في دور الـ32، بعد الفوز ذهابًا 3 - 1 والتعادل في مباراة العودة بهدف لمثله، بينما اجتاز نظيره الجزائري فريق ظفار العماني بنتيجة 2 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وتُقام مباراة العودة بين الفريقين في ضيافة نادي مولودية الجزائر، يوم 16 ديسمبر المقبل في ختام منافسات الدور ثمن النهائي.الشباب شباب الأردن كأس محمد السادس للأندية الأبطال
الشباب يواجه شباب الأردن بحثًا عن التأهلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-08
تستكمل اليوم الجمعة مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، بمباراتين تجمع الأولى بين شباب الأردن الأردني والشباب السعودي، والثانية بين القوة الجوية العراقي وضيفه مولودية الجزائر الجزائري.
وعلى ملعب الملك عبدالله في عمان، يبحث الشباب السعودي وشباب الأردن عن ثاني البطاقات المؤهلة إلى المرحلة المقبلة، بعد أن حجز فريق الاتحاد السعودي أول مقعد في دور الثمانية.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز صعب للشباب بهدف دون رد، حمل توقيع اللاعب حسن معاذ في الدقيقة 89، ليمنح فريقه أفضلية خلال لقاء العودة خارج ملعبه.
وتختتم مباريات مرحلة الذهاب لدور الـ16، بين القوة الجوية العراقي الساعي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، أمام مولودية الجزائر، الطامح في العودة إلى الديار بنتيجة إيجابية.
وتخطى الفريق العراقي عقبة السالمية الكويتي في دور الـ32، بعد الفوز ذهابًا 3 - 1 والتعادل في مباراة العودة بهدف لمثله، بينما اجتاز نظيره الجزائري فريق ظفار العماني بنتيجة 2 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وتُقام مباراة العودة بين الفريقين في ضيافة نادي مولودية الجزائر، يوم 16 ديسمبر المقبل في ختام منافسات الدور ثمن النهائي.
08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
01:23 AM
في إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس
تستكمل اليوم الجمعة مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، بمباراتين تجمع الأولى بين شباب الأردن الأردني والشباب السعودي، والثانية بين القوة الجوية العراقي وضيفه مولودية الجزائر الجزائري.
وعلى ملعب الملك عبدالله في عمان، يبحث الشباب السعودي وشباب الأردن عن ثاني البطاقات المؤهلة إلى المرحلة المقبلة، بعد أن حجز فريق الاتحاد السعودي أول مقعد في دور الثمانية.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز صعب للشباب بهدف دون رد، حمل توقيع اللاعب حسن معاذ في الدقيقة 89، ليمنح فريقه أفضلية خلال لقاء العودة خارج ملعبه.
وتختتم مباريات مرحلة الذهاب لدور الـ16، بين القوة الجوية العراقي الساعي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، أمام مولودية الجزائر، الطامح في العودة إلى الديار بنتيجة إيجابية.
وتخطى الفريق العراقي عقبة السالمية الكويتي في دور الـ32، بعد الفوز ذهابًا 3 - 1 والتعادل في مباراة العودة بهدف لمثله، بينما اجتاز نظيره الجزائري فريق ظفار العماني بنتيجة 2 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وتُقام مباراة العودة بين الفريقين في ضيافة نادي مولودية الجزائر، يوم 16 ديسمبر المقبل في ختام منافسات الدور ثمن النهائي.
، الشباب يواجه شباب الأردن بحثًا عن التأهل ،
المصدر : الخليج 365
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