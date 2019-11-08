، الهلال يواصل التحضير لمواجهة ذهاب النهائي الآسيوي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه فريق "أوراوا الياباني"، عند الساعة (7:30) من مساء يوم غد السبت، على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019م.
بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة، أدى اللاعبون مناورة فنية على كامل مساحة الملعب، طبق خلالها "رازفان" عددًا من الجمل التكتيكية، تابع المران رئيس النادي "فهد بن سعد بن نافل".
واصل "عمر خربين" برنامجه التأهيلي بالجري وأداء تدريبات بالكرة.
ويشتمل برنامج الفريق اليوم الجمعة على ما يلي : اجتماع فني عند الساعة (2:00) ظهرًا، فيما يعقد المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء عند الساعة (4:15) عصرًا، وسيكون المران مغلقًا عند الساعة (7:00) مساءً.الهلال أوراوا الياباني نهائي آسيا دوري أبطال آسيا ملعب جامعة الملك سعود
الهلال يواصل التحضير لمواجهة ذهاب النهائي الآسيويصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-08
أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه فريق "أوراوا الياباني"، عند الساعة (7:30) من مساء يوم غد السبت، على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019م.
بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة، أدى اللاعبون مناورة فنية على كامل مساحة الملعب، طبق خلالها "رازفان" عددًا من الجمل التكتيكية، تابع المران رئيس النادي "فهد بن سعد بن نافل".
واصل "عمر خربين" برنامجه التأهيلي بالجري وأداء تدريبات بالكرة.
ويشتمل برنامج الفريق اليوم الجمعة على ما يلي : اجتماع فني عند الساعة (2:00) ظهرًا، فيما يعقد المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء عند الساعة (4:15) عصرًا، وسيكون المران مغلقًا عند الساعة (7:00) مساءً.
08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
01:05 AM
أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه فريق "أوراوا الياباني"، عند الساعة (7:30) من مساء يوم غد السبت، على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019م.
بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة، أدى اللاعبون مناورة فنية على كامل مساحة الملعب، طبق خلالها "رازفان" عددًا من الجمل التكتيكية، تابع المران رئيس النادي "فهد بن سعد بن نافل".
واصل "عمر خربين" برنامجه التأهيلي بالجري وأداء تدريبات بالكرة.
ويشتمل برنامج الفريق اليوم الجمعة على ما يلي : اجتماع فني عند الساعة (2:00) ظهرًا، فيما يعقد المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء عند الساعة (4:15) عصرًا، وسيكون المران مغلقًا عند الساعة (7:00) مساءً.
، الهلال يواصل التحضير لمواجهة ذهاب النهائي الآسيوي ،
المصدر : الخليج 365
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