، إصابة مولودة بتمزق في الكتف خلال عملية ولادة طبيعية في مستشفى بيش ومناشدة لعلاجها ،

محمد بن مسعود - الدمام - أسرتها طالبت بعلاجها ومحاسبة المتسبب والمسؤول عما ألمَّ بها

اتهمت أسرة سعودية مستشفى بيش بالتقصير في قيامه بواجباته خلال عملية ولادة طبيعية لابنتهم، والتسبب في تمزق بالكتف للمولودة، مطالبين بعلاجها ومحاسبة المتسبب.

وتفصيلاً؛ قالت الأسرة: في مساء يوم الجمعة الموافق 19 / 2 / 1441عند الساعة الخامسة تقريبًا دخلت الأم إلى (مستشفى بيش العام) كشف عليها الطبيب وتم نقلها لجناح الولادة وبدأت الممرضة بتجهيزي وكانت حالتي سليمة وطبيعية وكنت في حالة ولادة أشرفت الممرضة على ولادتها وحدها دون كادر طبي أو حتى مساعد واحد فقط على الرغم من وجود الطبيب في القسم.

وتابعت: وكانت قناة الولادة ضيقة بسبب عدم توسيعها مما أدى إلى احتباس الطفلة لدقائق وهذا شكل خطرًا على حياتها حاولت الممرضة المساعدة ولكن لم تنجح لعدم اختصاصها فحضرت ومسكوا الطفلة وسحبوها تمت الولادة الساعة 5:40 تقريبًا خرجت الطفلة لا تبكي ولا تتحرك حتى وقت قصير.

وتقول الأم أخبروني بعد صمت طويل أنها تعاني خلعًا في الكتف وبعدها أخبرونا بتمزق الأعصاب ويدها لم تتحرك منذ الولادة ونطالب بعلاجها.

ومن جهة أخرى قال المتحدث الرسمي لصحة جازان محمد بن حسين دراج؛ نوضح لكم أنه حضرت الحالة إلى طوارئ النساء والولادة بمستشفى بيش العام في يوم 19‏/2 الساعة 5:00 مساءً، وكانت في الأسبوع الواحد والأربعين ولديها اتساع كامل للرحم وتمت الولادة مهبليًا عند الساعة 5:45 مساءً وكانت ولادة مع تعسر الكتف Shoulder Dystocia والذي يتزامن أحيانًا مع شد على الضفيرة العصبية فيما يعرف علميًا بـ erbs palsy، وقد تقدم والد الطفلة بشكواه للتعامل معها وفق نظام مزاولة المهن الصحية.صحة جازان المتحدث الرسمي لصحة جازان محمد دراج خطأ طبي