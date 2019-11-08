أكدت مصادر، صحة مقطع متداول، لأسد يعتلي أحد المباني أمام إحدى مدارس الرياض. وكشفت مصادر وفقًا «عاجل» عن تفاصيل الواقعة، مؤكدة أنها حدثت قبل يومين، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية حولت مربي الأسد إلى النيابة، فيما تولت صحة البيئة القضية. وكان مغردو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لأسد يظهر فوق أحد المباني المواجهة لمدرسة متوسطة للبنين بحي طويق بمدينة الرياض، مطالبين الجهات المختصة بمباشرة الواقعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تفاصيل واقعة اعتلاء أسد منزلًا مطلًا على إحدى مدارس الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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