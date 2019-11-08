أعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بدء القبول في برنامج الدبلوم “الصباحي” اعتباراً من يوم الأحد القادم وحتى 23-3-1441هـ، وحددت موعد قبول برنامج اللغة ليكون من 20-3 وحتى 1-4-1441هـ. وأفادت الكلية أن القبول سيكون على موقع المؤسسة عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (www.tvtc.gov.sa، وسيتم الترشيح عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام هواتف الاتصال المسجلة في نموذج القبول الإلكتروني.
وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد الخليفة أن القبول لبرامج الدبلوم سيكون لتخصصات: “شبكات، إدارة أنظمة شبكات، البرمجيات، الاتصالات، برنامج اللغة، بكالوريوس شبكات”، وفي الفترة المسائية: “بكالوريوس شبكات، وبكالوريوس برمجيات، وبكالوريوس اتصالات”. وأضاف أن الكلية حققت نجاحات كبيرة للخريجين بنسبة توظيف 79%، وهو مؤشر واضح للإقبال الكبير من جهات التوظيف الحكومي والخاص والعسكري على استقطاب خريجي الكلية، داعياً إلى إرسال الاستفسارات على البريد الإلكتروني [email protected] أو الهاتف رقم 4542565 تحويلة 367.
كانت هذه تفاصيل خبر توظيف 79% من خريجيها.. كلية الاتصالات تُعلن بدء القبول في برنامج الدبلوم لدراسة الشبكات والبرمجيات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.