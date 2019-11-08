تغريدة من تركي آل الشيخ: وضعي والإحراج في دعوات ليلة البدر -فيديو

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه تغريدة أثارت حالة من الجدل، على حسابه الرسمي في “تويتر”. وقال تركي آل الشيخ في التغريدة التي رفع معها مقطع فيديو مدته ثوانٍ معدودة: “وضعي والإحراج في دعوات ليلة البدر”. وتُجرى حاليًا التحضيرات والتجهيزات الضخمة استعدادًا لتكريم الأمير بدر بن عبدالمحسن في ليلة استثنائية تحمل اسم “ليلة البدر” تقديرًا لجهوده طوال العقود الماضية في إثراء الحركة الثقافية والفنية في السعودية والخليج عبر قصائد ملهمة، كانت أحد عوامل نجاح الأغنية السعودية، وذلك ضمن فعاليات “موسم الرياض” الموسم الأضخم في السعودية.

وتنطلق الاحتفالية التي تحمل عنوان “ليلة البدر”، في 12 نوفمبر الجاري في واجهة الرياض، بمشاركة فنان العرب محمد عبده، الذي سيقدم العديد من الأغنيات من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، ليجتمع مهندس الكلمة الأمير الشاعر في أمسيته الشعرية مع فنان العرب محمد عبده في ليلته الطربية، وبمشاركة نخبة من الفنانين، والتي تم وصفها بأنها ستكون “ليلة لأهل الطرب الأصيل والفن اللي ما له مثيل”.