الضريبة المضافة والاعتداء على المال العام على طاولة الشورى

كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439/1440، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1439/1440.
تقرير الاستخبارات
من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير اللجنة المالية في شأن تعديل الفقرة أ من المادة 66 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة 27 من نظام الضريبة الانتقائية، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن تعديل المادة العاشرة من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام.
وخلال الجلسة العادية الثانية من السنة الرابعة للدورة السابعة التي تعقد الثلاثاء يناقش المجلس التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1439/1440، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1439/1440.
توصيات وملحوظات
يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الآراء وآرائهم في مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس والمدرسين في الحرمين الشريفين.
كما يستمع المجلس في ذات الجلسة إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، وملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع نظام المياه، ويصوت على توصيات اللجنة بشأن الموضوع.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تعديل المادة 25 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) بتاريخ 10/ 7/ 1397.
تحلية المياه
خلال الجلسة العادية الثالثة من السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها الأربعاء يصوت المجلس على عددٍ من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1438/1439.
ويناقش المجلس خلال جلسته الثالثة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1439/1440، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1439/1440. كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول في عدد من المجالات.
تقارير يناقشها المجلس
01
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
02
دارة الملك عبدالعزيز
03
رئاسة الاستخبارات العامة
04
رئاسة هيئة الأمر بالمعروف
05
الهيئة العامة للترفيه
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