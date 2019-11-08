برنامج للتثقيف المهني

تواصل الكلية التقنية بنجران بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة تنفيذ برنامج «التثقيف التعليمي المهني» مستهدفاً طلاب المرحلة الثانوية خلال الفصل التدريبي الأول من العام التدريبي الحالي، وذلك في مدرسة الأحنف بن قيس بمدينة نجران.
وأوضح المتحدث الرسمي للكلية علي آل عتيق أن البرنامج يتضمن محاضرة عن نشر ثقافة التدريب التقني والمهني والتعريف بمؤسسة التدريب، وأنشطتها وتخصصاتها التقنية والمهنية وكيفية الانخراط بها وكيفية تحديد الميول المهني.
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