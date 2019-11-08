حوادث النقل المدرسي بنجران تقلق الأهالي والتعليم تتوعد المخالفين

الشارع الذي شهد حادثة دهس الطالبين في حي الأثايبة

فتح حادثان مروريان بنجران في أقل من أسبوع أثناء النقل المدرسي للطلاب نتج عنهما إصابات بليغة وحالة وفاة باب التساؤلات حول التزام سائقي الحافلات بالأنظمة واللوائح المرورية، ومدى نشر الثقافة التنظيمية لدى السائقين.

حادث ثانوية حما

شهدت محافظة حبونا نهاية الأسبوع الماضي حادث اصطدام مركبة بحافلة نقل مدرسي لطلاب ثانوية حما، حيث نتج عنه وفاة السائق المسن، وإصابة عدد من الطلاب، وتنويم 3 منهم في مستشفى حبونا، وقام مدير مكتب التعليم فيصل آل رشة بالاطمئنان على صحة الطلاب، مقدما التعازي لذوي المتوفى، متمنياً الشفاء للطلاب المنومين.

طالبا ابتدائية الملك عبدالله

أُصيب طالبان في مدرسة الملك عبدالله الابتدائية أول من أمس بإصابات بليغة، بعد إنزالهما من حافلة المدرسة في الجهة المقابلة من الشارع المؤدي إلى منزلهما، لتدهسهما سيارة مسرعة، وجرى نقل أحدهما إلى مستشفى الملك خالد والثاني إلى مستشفى الولادة والأطفال. وأوضح المتحدث الرسمي لصحة المنطقة علي آل جليدان أنه تم استقبال المصابين وأجريت لهما العلاجات اللازمة وتنويمهما في العناية الفائقة.

بدروه، قام مساعد المدير العام للشؤون المدرسية مسفر الوادعي بالاطمئنان على صحة الطالبين.

تطبيق العقوبات

طالب سعد آل رشدان «والد أحد الطلاب المصابين» الجهات المختصة بالتحقيق في مسببات مثل هذه الحوادث ومعاقبة كل مخالف سواء سائقي الحافلات المدرسية أو السيارات الأخرى المتسببة نتيجة السرعة الزائدة، وأخذ حقوق المصابين، والحد من المتهورين من سائقي الحافلات والسيارات الصغيرة، وتطبيق أشد العقوبات حفاظا على سلامة الطلاب.

توعية السائقين

وجه مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي بتكثيف توعية سائقي الحافلات عن إرشادات القيادة الآمنة، وقواعد السلامة المرورية التي تكفل تحقق التطبيقات العملية للسلامة المرورية الرامية إلى المحافظة على الطلبة، مشددا على أهمية تفادي الأسباب الكامنة وراء وقوع بعض حوادث النقل المدرسي، مطالبا بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر في إجراءات نقل الطلاب والطالبات والدقة في تنفيذ الضوابط التي أقرتها وزارة التعليم الخاصة بالنقل المدرسي ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.

من ضوابط التعليم

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إلزام شركات النقل العامة والخاصة بتوفير مشرفين بكل حافلة مدرسية

الالتزام بتوفير متطلبات السلامة داخل الحافلات المدرسية

التأكد من أهلية سائقي الحافلات النظامية من حيث نظامية الإقامة والرخص المؤهلة لقيادة الحافلات

أن يتفقد السائق مقاعد الحافلة بعد توصيل الطلاب والطالبات من وإلى المدرسة قبل إيقافها في المكان المعد للوقوف، ووضع لوحة مكتوب عليها «الحافلة خالية من الطلاب»

إلزام إدارة المدرسة بمتابعة المشرفين على الحافلات

تحمل شركة ومتعهد النقل مسؤولية أي حوادث تقع أثناء نقل الطلاب من وإلى المدارس

توقيع عقوبات رادعة على المدارس الأهلية في حالة وقوع حوادث في النقل المدرسي الخاص بها

إلزام المدارس المدرجة في النقل المدرسي والمدارس الأهلية بإعداد برامج توعوية للطلاب حول سلامة النقل المدرسي، وكذلك تأهيل وتدريب السائقين

إلزام إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بعقد لقاءات مع شركات النقل للتأكيد على أهمية تطبيق أعلى معايير السلامة

الاجتماع بقيادات المدارس للتأكيد على أهمية الالتزام بقواعد الأمن والسلامة في المدارس ووسائل النقل